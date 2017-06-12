Şanlıurfa'da tarihi eser operasyonu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sahte sikke satmaya çalıştıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin tarihi eser kaçakçılığı yaptığını belirledi.
Ekipler, Akçakale-Şanlıurfa karayolunun ilçe girişinde yaptığı kontrollerde, Suriye uyruklu Hüseyin Afis'in kullandığı plakası belirtilmeyen aracı durdurdu.
Araçtaki aramada, 100 Osmanlı sikkesi ele geçirildi. İncelemelerin ardından sikkelerden 2'sinin altın, diğerlerinin ise sahte olduğu belirlendi.
Jandarma ekipleri, sürücü Afis ile araçtaki Muhammed el-Ali'yi gözaltına aldı.
Zanlıların, sahte sikkeleri satarak dolandırıcılık yaptıkları belirtildi.