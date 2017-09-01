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Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga: 4 yaralı

- Gelin ile damadın yakınları arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga: 4 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Merkez Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'nde gelin ile damadın yakınları arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri tarafları ayıramayınca havaya ateş açtı.

Polisin müdahalesiyle sona eren kavganın ardından taş ve sopalarla yaralanan 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kenteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerince 4 kişi gözaltına alındı.

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