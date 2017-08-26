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Şanlıurfa'da tefecilik iddiası

- İki ayrı olayda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı

Şanlıurfa'da tefecilik iddiası

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, POS cihazıyla tefecilik yaptıkları iddia edilen zanlılara ait 2 iş yerinde arama yaptı.

Aramada, 17 bin 705 lira, alacak verecek defteri ve çeşitli kişiler adına düzenlenmiş kredi kartları bulundu.

Olayla ilgili S.S.Ç. ve E.S.E. gözaltına alındı.

Öte yandan, ihtiyaç sahiplerine yüksek faizle para verdikleri, ödeme güçlüğü çekenlere zorla senet imzalatıp tahsil ettikleri öne sürülen V.K, M.K. ve S.K. gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerindeki aramada, başkaları adına düzenlenmiş tapu ve çekler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 2 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
POS CihazlarışanlıurfaTefecilik
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