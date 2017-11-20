Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da telefonla aradıkları kişileri dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, ülke genelinde telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıtıp, bankaya para yatırma, yol kenarı ve çöp kutusuna para bırakma yöntemleriyle dolandıranlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Çanakkale, Çorum ve Sakarya illerindeki vatandaşları dolandırdıkları belirlenen şahısların yakalanması için kentteki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 55 bin 600 lira para ve dolandırıcılıkta kullanılan eski model 2 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.