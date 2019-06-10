Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi dünya Trabzon Bursa Mehmet
ÖTV'de süre uzasın
ÖTV'de süre uzasın
30 dolar varsayımı
30 dolar varsayımı
Porsche’nin tercihi!
Porsche’nin tercihi!
Vodafone Türkiye'den hız rekoru
Vodafone'dan hız rekoru
Gerede tamamlandı
Gerede tamamlandı

Şanlıurfa'da TİGEM arazisindeki yangın

- Tarım ve Orman Bakanlığı: - "Ekili alanlarda meydana gelen yangınların hasar tespit çalışmaları sonucunda yaklaşık 3 bin 895 dekar buğday ekili alanın yandığı ve 1240 ton mahsul buğday kaybının yaşandığı tespit edildi. Ayrıca sulama sistemlerinde kısmi hasarlar meydana geldiği belirlendi"

Şanlıurfa'da TİGEM arazisindeki yangın
banner17

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığınca, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Şanlıurfa'daki Ceylanpınar Tarım İşletmesinde dün meydana gelen yangın sonucu 3 bin 895 dekar buğday ekili alanın yandığı ve 1240 ton buğday kaybının olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, TİGEM'e bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesinin üç ayrı bölgesine yıldırım düşmesi sonucu dün 20.00 sularında başlayan ve rüzgarın etkisiyle kısa zamanda yayılan yangına işletme personelinin ve itfaiye araçlarının müdahale ettiği belirtildi.

Ayrıca Ceylanpınar ve Viranşehir belediyeleri ile AFAD ekiplerinin, Urfa, Mardin ve Diyarbakır orman teşkilatlarının arazöz ve Emniyet Müdürlüğünün TOMA araçlarının da müdahalede bulunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölge halkının da üstün çabaları sayesinde yangın 2 saat içerisinde kontrol altına alınarak, soğutma işlemleri gerçekleştirildi ve herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Ekili alanlarda meydana gelen yangınların hasar tespit çalışmaları sonucunda yaklaşık 3 bin 895 dekar buğday ekili alanın yandığı ve 1240 ton mahsul buğday kaybının yaşandığı tespit edildi. Ayrıca sulama sistemlerinde kısmi hasarlar meydana geldiği belirlendi.

Sadece bölge için değil, ülkemiz için hayati öneme sahip Ceylanpınar Tarım İşletmesinden 2019 yılı için 180 bin tonluk üretim beklenmektedir."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ceylanpınar Tarım İşletmesiTarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüTarım Ve Orman BakanlığıYangın
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5