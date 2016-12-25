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Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ahmet Ekinci yönetimindeki 34 RZG 7817 plakalı otomobil, merkez Haliliye ilçesi Sırrın Mahallesi yakınlarında, İbrahim Kaya'nın...

Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Ekinci yönetimindeki 34 RZG 7817 plakalı otomobil, merkez Haliliye ilçesi Sırrın Mahallesi yakınlarında, İbrahim Kaya'nın (22) kullandığı 63 FF 247 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Kaya ile otomobilde bulunan sürücünün oğlu Hüseyin Ekinci (12) yaralandı.

112 Acil Servis ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kaya, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaya'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan otomobil sürücüsü Ekinci'nin, TFF 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'da asbaşkanlık görevini yürüttüğü öğrenildi.

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