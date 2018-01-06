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Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Sebahattin Seyhan yönetimindeki 34 JYP 46 plakalı otomobil, Viranşehir- Diyarbakır karayolu 17. kilometresinde...

Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Sebahattin Seyhan yönetimindeki 34 JYP 46 plakalı otomobil, Viranşehir- Diyarbakır karayolu 17. kilometresinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 DK 853 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı.

Kazada, sürücü Seyhan ile beraberindeki Gülbahar, Fatmagül, Hüsna (43) ve Mahir Seyhan (7) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mahir ve Hüsna Seyhan, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.


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Anahtar Kelimeler:
OtomobilşanlıurfaTraktörViranşehir
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