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Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı

- Viranşehir ilçesinde, cip ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, aralarında askerlerin de bulunduğu 8 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, askerlerin de aralarında yer aldığı 8 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 73 ED 162 plakalı cip ile 59 UP 266 plakalı hafif ticari araç, Eyüp Nebi Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada, cipte bulunan Şırnak'tan Adana'ya giden askerlerin de aralarında bulunduğu 10 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan hafif ticari araçtaki Asiye ve İbrahim Doğan, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
CIPşanlıurfaViranşehir
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