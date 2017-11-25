Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 ölü

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir otomobilin kamyona çarpması sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 51 BJ 250 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 12. kilometresinde önünde seyreden Hacı Çakmak'ın kullandığı 21 EN 852 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı.

Otoyolun, yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğin çift yönlü sağlandığı bölümünde yaşanan kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan bir kadın yaşamını yitirdi.

Otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen cesetlerin kimlik tespitiyle ilgili çalışmalar sürüyor.

Olay yerinde jandarma ekiplerine teslim olan kamyon sürücüsünün ise kazayla ilgili ifadesine başvurulacağı öğrenildi.