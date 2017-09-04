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Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Mardin'den Şanlıurfa istikametine giden Yahya Arıoğlu yönetimindeki 71 EF 925 plakalı otomobil, ilçenin çıkışında...

Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mardin'den Şanlıurfa istikametine giden Yahya Arıoğlu yönetimindeki 71 EF 925 plakalı otomobil, ilçenin çıkışında bulunan Sesik mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü Arıoğlu ile Rukiye, Ahmet ve Fatma Arıoğlu yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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