Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam ante cacic Cluj Napoca Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi
Yine dönüş çilesi yaşandı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Rus turistler Aspendos'a koştu
Rus turistler Aspendos'a koştu
Cam seyir terasına yoğun ilgi
Cam seyir terasına yoğun ilgi
Dolar/TL 3,43'ün üzerinde
Yılın en düşük seviyesinde
Kodlamayı kolay öğretecek
Kodlamayı kolay öğretecek

Şanlıurfa'da trafik kazası: 6 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun 11. kilometresinde Zeynel Bakan yönetimindeki 63 UB 439 plakalı otomobille karşı...

Şanlıurfa'da trafik kazası: 6 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun 11. kilometresinde Zeynel Bakan yönetimindeki 63 UB 439 plakalı otomobille karşı yönden gelen Serkan Kaya'nın kullandığı 63 VV 103 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüleri Bakan ile Kaya'nın yanı sıra araçlarda bulunan 4 kişi daha yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
KazaşanlıurfaYaralı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5