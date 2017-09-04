Şanlıurfa'da trafik kazası: 6 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun 11. kilometresinde Zeynel Bakan yönetimindeki 63 UB 439 plakalı otomobille karşı yönden gelen Serkan Kaya'nın kullandığı 63 VV 103 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüleri Bakan ile Kaya'nın yanı sıra araçlarda bulunan 4 kişi daha yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.