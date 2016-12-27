Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonları

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekipleri, kent merkezinde bazı adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 6 sokak satıcısını suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, içinde esrar ve eroin bulunan çok sayıda küçük paket ele geçirildi.

Birecik ilçesinde ise İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, yaptıkları uygulama sırasında durumundan şüphelendikleri U.A, H.A ve V.A'yı durdurdu.

Ekipler, şüphelilerin üzerinde yaptıkları incelemede, esrar ve metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.