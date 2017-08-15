Şanlıurfa'da uyuşturucu tacirlerine operasyon

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına 14 kişiden 12'si tutuklandı.
Akçakale Emniyet Müdürlüğü 110 polis ile uyuşturucu tacirlerine yönelik 27 eve eş zamanlı operasyon düzenledi.
Evlerde yapılan aramada, satışa hazır 10 gram eroin ile uzun namlulu silaha ait 27 mermi ele geçirildi. Birisi Suriyeli olmak üzere 14 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan birisi Suriyeli 12 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.