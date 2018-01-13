Şanlıurfa'da uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı 33 bin 860 paket sigara ile 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Şanlıurfa-Mardin Karayolu'nda yaptığı kontrollerde plakası belirtilmeyen bir tankeri durdurdu. Yapılan aramada 33 bin 860 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolundaki uygulama noktasında durdurulan otomobilin benzin deposuna gizlenmiş 2 kilogram metamfetamin ele geçirdi.

Ekipler, otomobildeki 4 kişiyi gözaltına aldı.











