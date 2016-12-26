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Şanlıurfa'da yangın

- Bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi, tedavi altına alındı

Şanlıurfa'da yangın

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesi Selçuklu Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın odunluk olarak kullanılan asansör boşluğunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında 3 ve 4'üncü katlardaki dairelerde bulunan İbrahim Çiçek, Musa Karakeçili, Mustafa Sanlıoğlu, Ali ve Hatun Ağaçlı dumandan etkilendi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen kişileri yangın merdiveniyle aşağıya indirerek, sağlık ekiplerine teslim etti. Dumandan etkilenen 5 kişi, Balıklıgöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.




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