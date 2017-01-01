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Şanlıurfa'da yılın ilk bebeği

- Kentte yılın ilk bebeği, Fehime ve Mustafa Dingöl çiftinin 2'nci çocuğu olan "Emine" oldu

Şanlıurfa'da yılın ilk bebeği

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 2017 yılının ilk bebeği, Fehime ve Mustafa Dingöl çiftinin 2'nci çocuğu olarak dünyaya gelen "Emine" oldu.

Şanlıurfa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinde 00.03'de normal doğumla 3 kilo 200 gram ağırlığında ve 45 santimetre boyunda bir kız bebek dünyaya getiren anne Dingöl, yılın ilk dakikalarında bebeğini dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşadı.

Baba Mustafa Dingöl, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2'nci çocuğunun doğduğunu ve çok mutlu olduğunu söyledi.

Dingöl, yılın ilk bebeğinin çocukları olmasının kendilerini ayrıca mutlu ettiğini belirterek, yeni yılın herkese barış ve huzur getirmesini diledi.

Yılın ilk bebeğini ziyaret eden Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol da çocuğun kulağına ezan okuyarak "Emine" ismini verdi.

Demirkol, çeyrek altın da taktığı bebeğe çeşitli hediyeler verdi.

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DoğumHaliliye Belediye Başkanı Fevzi DemirkolşanlıurfaYılın Ilk Bebeği
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