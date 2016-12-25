Şanlıurfa'da yoğun sis

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa ve ilçelerinde etkili olan yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezinde sabah saatlerinde oluşan sis gün içinde aralıklarla etkisini artırdı. Yağmurun da eşlik ettiği sis nedeniyle Şanlıurfa-Gaziantep otoyolu, Şanlıurfa-Mardin ve Şanlıurfa-Diyarbakır karayollarında görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Siverek ilçesinde ise etkili olan sis nedeniyle cadde ve sokaklardaki aydınlatma lambaları otomatik olarak devreye girdi.

İlçenin içinden geçen Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunu kullanan sürücüler, sis farlarını yakarak ilerleyebildi.

Yetkililer de sürücülerin yoğun sis nedeniyle araç takip mesafesini korumalarını, emniyet kemerlerini takmalarını, aşırı hız yapmadan ve sis lambalarını yakarak trafikte ilerlemeleri uyarısında bulundu.