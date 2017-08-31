Şanlıurfa'da zanlı polis kovalamacası

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, kadın zanlı ve onu yakalamaya çalışan polis memuru, kovalamaca sırasında dereye düşerek yaralandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, hakkında arama kaydı bulunan Esmanur K'nin, merkez Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde kaldığını belirledi.

Adresine polis ekiplerinin geldiğini fark eden zanlı kaçmaya başladı. Bir süre devam eden kovalamacanın ardından kadın zanlı, 4 metre yükseklikten dereye atladı. Bir polis memuru da kadını takip etti.

İtfaiye ve polis ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.