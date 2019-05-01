Şanlıurfa'daki 1 Mayıs programı yarıda kesildi - Hak-İş ve Memur-Sen konfederasyonlarınca 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Şanlıurfa 18 Mart Çanakkale Caddesi'nde ortak program düzenlendi - Program, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden 1 Mayıs programına katılmak için Şanlıurfa'ya gelen bir grubun trafik kazası geçirmesi nedeniyle yarıda kesildi - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan kazada yaralananları hastanede ziyaret etmek için alandan ayrıldı

01 Mayıs 2019 Çarşamba 11:08