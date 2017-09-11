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Şanlıurfa'daki arazi kavgası

- Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 2 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan kişi tutuklandı

Şanlıurfa'daki arazi kavgası

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, silahlı kavganın faillerinden olduğu iddiasıyla Bilal G'yi saklandığı adresinde gözaltına aldı. Ekipler, adreste yaptığı aramada bir uzun namlulu silah, bir av tüfeği ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen Bilal G. tutuklandı.

Merkez Eyyübiye ilçesi Hacı Mahallesi'nde Mahmut Sarıtaş ve İbrahim Gülmezyüz arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüşmüştü. Kavgada, Sarıtaş olay yerinde Gülmezyüz ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.


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PolisŞanlıurfa'daki Arazi KavgasıTutuklanma
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