Şanlıurfa'daki DEAŞ operasyonu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu terör örgütü DEAŞ üyesi 3 kişi adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 15 gün önce düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden sorgusu devam eden son 3 kişinin işlemleri tamamlandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 3 zanlı, adliyeye sevk edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 Aralık 2016 günü Karkamış ilçesinde düzenledikleri operasyonda yabancı uyruklu 16 DEAŞ üyesini gözaltına almış, zanlılardan adliyeye sevk edilen 13'ü serbest bırakılmıştı.