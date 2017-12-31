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Şanlıurfa'daki okulda "kapanma partisi" iddiaları

- Bozova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü: - "Söz konusu iddialara ilişkin soruşturma başlatılmıştır. Okulun öğretmen ve idarecileriyle ilgili inceleme yapılıyor"

Şanlıurfa'daki okulda

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'daki Bozova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçedeki bir okulda gerçekleştirildiği öne sürülen "kapanma partisi" iddialarına ilişkin soruşturma açıldığını bildirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bazı basın yayın organları ve sosyal medya aracılığıyla bir okulda küçük yaştaki öğrencilerin başörtüsü takmasına ilişkin haber ve görsellerin medyada yayınlandığı belirtildi.

Okulun ilçedeki Bozova Hacılar Ortaokulu olduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Söz konusu iddialara ilişkin soruşturma başlatılmıştır. Okulun öğretmen ve idarecileriyle ilgili inceleme yapılıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzde konunun takipçisi durumundadır. Öğretmen ve idarecilerimizin daha dikkatli görevlerini sürdürmelerini bekliyoruz. " ifadelerine yer verildi.

Öğrencilerin başörtüsü takarak "Kapanma partisi" iddialarıyla düzenlenen etkinlikte çekilen bazı fotoğraflar, sosyal medya aracılığıyla paylaşılmıştı.

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BozovaMEBSoruşturmaşanlıurfa
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