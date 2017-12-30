Şanlıurfalı kadınlardan

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bir grup kadın, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına tepki gösterdi.

Kudüs Anneleri Platformu öncülüğünde tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki Dergah Camisi avlusunda toplanan kadın ve çocuklar, alkışlarla ABD ve İsrail'e tepki gösterdi.

Avukat Zehra Kazan, burada grup adına yaptığı açıklamada, Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğunu belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın organik ve coğrafi bağı olmadığı halde "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdıkları" açıklamasının, bardağı taşıran son damla olduğunu söyledi.

Şanlıurfalı "Kudüs anneleri" olarak zalimin karşısında yerlerini alıp Kudüs davasını alın yazıları olarak benimsediklerini ifade eden Kazan, şöyle konuştu:

"Bizler ebabillerin fillere galip geldiğine inanan bir ümmetiz. Mescid-i Aksa ve Kudüs, görmüş olduğu bu zulümler nedeniyle ümmetin vahdetine vesile olacak, kurtuluşa erdirecektir. Mescid-i Aksa, Kudüs ve Filistin hür olana kadar susmayacağız, mücadeleye devam edeceğiz. Hazreti Ömer'in emaneti, Selahaddin Eyyubi'nin rüyası, Abdulhamid Han'ın davası olan Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın bugünkü işgal durumu bitirilinceye kadar, Kudüs'ün ilk fethinde önemli rol oynayan Şanlıurfa'dan, Kudüslü annelere sonuna kadar yanlarında olduğumuzu duyurmaya devam edeceğiz. Bizler Kudüs anneleri olarak fiilen de harekete hazırız. İsrail ve ABD mallarına boykot çağrısında bulunuyoruz. Şanlıurfa'dan Kudüs'e selam olsun."

Kazan, bundan sonra her hafta cumartesi günü Dergah Camisi'nde toplanıp öğle namazı kıldıktan sonra, ABD ve İsrail'e tepki olarak basın açıklaması yapmayı sürdüreceklerini kaydetti.