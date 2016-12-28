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Şanlıurfa'ya Suriyeli sığınmacılar için çağrı merkezi

- Türkiye'de en fazla Suriyelinin bulunduğu kentte sığınmacıların sorunlarının çözümü için 7 gün 24 saat hizmet verecek çağrı merkezi hizmete girdi - IMPR Başkan Yardımcısı Algan: - "Sahada günlük karşılaşılan sağlık, eğitim ve güvenlik gibi konularda çağrı merkezi odak noktası olarak çözüm arayacak" - Şanlıurfa Valisi Tuna: - "Yoksulun derdine koşulacak, derdi olana derman aranacak. Verdiğiniz hizmet sonucu dua alıp, takdir toplayacaksınız"

Şanlıurfa'ya Suriyeli sığınmacılar için çağrı merkezi

ŞANLIURFA (AA) - Türkiye'de en fazla Suriyelinin bulunduğu Şanlıurfa'da, sığınmacıların sorunlarının çözümü için 7 gün 24 saat hizmet verecek çağrı merkezi kuruldu.

Uluslararası Orta Doğu Barış Araştırmaları Merkezi (IMPR) koordinasyonu ve Şanlıurfa Valiliğinin iş birliği ile hizmete giren çağrı merkezi düzenlenen toplantı ile tanıtıldı.

IMPR Başkan Yardımcısı Ümit Algan, bir oteldeki toplantıda yaptığı konuşmada, Suriyeli sığınmacıların sorunlarının çözümü için kurum olarak yıllardır farklı hizmetler yaptıklarını söyledi.

Sığınmacıların koordinasyonu için çağrı merkeziyle hizmet vereceklerini aktaran Algan, "Sahada yerel düzeyde sıkıntılarla karşılaşabiliyoruz. Sahada günlük karşılaşılan sağlık, eğitim ve güvenlik gibi konularda çağrı merkezi odak noktası olarak çözüm arayacak. Sorunları karşılayan, yerelde ilgili kuruluşlarla paylaşan sivil toplum kuruluşları ve müdürlüklerle paylaşan merkezimiz sorunların aynı gün içerisinde çözümü için çalışan bir kurum haline gelecek. Belki buradan çıkacak olumlu bir sonuç Türkiye genelinde örnek oluşturacak." diye konuştu.

- "İlk defa böyle bir hizmet veriliyor"

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna da Türkiye'nin sığınmacılar konusunda elinden gelenin fazlasını yaptığını söyledi.

Suriye meselesinin insanlığın başına gelen ender felaketlerden biri olduğunu vurgulayan Tuna, kötü emelleri olan uluslararası güçlerin ise söz konusu felakete çıkarları için göz yumduğuna dikkati çekti.

Çağrı merkezini bir kamu kurumu gibi önemsediklerini dile getiren Tuna, şunları kaydetti:

"Çağrı merkezi yeni doğan bir kurumumuzdur artık. İlk defa sığınmacılara yönelik böyle bir hizmet verilecek. Çağrı merkezimizin başarısı kurumlarımızın vereceği hizmetlere bağlıdır. Bütün arkadaşlarımızın desteği merkezin arkasında olacak. Kurumlarımız da elinden gelen desteği verecek. Çağrı merkezinde görev alacak arkadaşlar seçilerek bu göreve geldi. Yoksulun derdine, koşulacak derdi olana derman aranacak. Verdiğiniz hizmet sonucu dua alıp, takdir toplayacaksınız. Bu alanda topluma daha fazla fayda sağlayacak hizmetiniz olacak."

Merkezde, aralarında tercümanların yanı sıra, hukuk ve psikolojik danışmanların da bulunduğu 22 uzman personel tarafından 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verilecek.

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