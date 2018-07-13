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Sanofi Türkiye Diyabet ve Kardiyovasküler Direktörü Buğra Kulak oldu

- Sanofi Türkiye’nin Diyabet ve Kardiyovasküler iş birimi direktörlüğüne Buğra Kulak getirildi

Sanofi Türkiye Diyabet ve Kardiyovasküler Direktörü Buğra Kulak oldu

İSTANBUL (AA) - İlaç sektöründe faaliyet gösteren Sanofi Türkiye’nin Diyabet ve Kardiyovasküler iş birimi direktörlüğüne Buğra Kulak getirildi.

Sanofi Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, yönetim kadrosunu yeni bir isimle güçlendiren şirkette, Diyabet ve Kardiyovasküler İş Birimi Direktörü olan Buğra Kulak, doğrudan Sanofi Türkiye Ülke Başkanı'na raporlayacak.

Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden mezun olan Buğra Kulak, kariyerine 2001 yılında GSK şirketinde Yönetici Adayı ve Satış Temsilcisi olarak başladı. Sonrasında yine GSK firmasında Pazar Araştırma&Satış İstatistik Uzmanı ve Ürün Müdürü pozisyonlarında çalıştı.

Kariyerine 2005 yılında Abbott firmasında ürün müdürü olarak devam eden Kulak, 2006 yılında Roche firmasına katılarak Ürün Müdürü, Kıdemli Ürün Müdürü, Romatoloji İş Birimi Müdürü, Herceptin Uluslararası Ürün Müdürü, Onkoloji İş Birimi Müdürü ve Onkoloji&Biyolojik Strateji Pazarlama Direktörü olarak önemli sorumluluklar üstlendi.

Buğra Kulak, Sanofi bünyesine katılmadan önce 2016 yılından itibaren Janssen firmasında Satış ve Pazarlama Direktörlüğü görevini sürdürdü.

Alanında deneyimli liderlerden biri olan Buğra Kulak, 1 Haziran 2018itibarıyla Sanofi Türkiye Diyabet ve Kardiyovasküler İş Birimi Direktörü olarak deneyimlerini Sanofi Türkiye’de sürdürecek.


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