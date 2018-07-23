Sanofi Türkiye Ülke İnsan Kaynakları Direktörü Senem Korol oldu

İSTANBUL (AA) - Sanofi Türkiye Ülke İnsan Kaynakları Direktörlüğüne Senem Korol getirildi.



Sanofi Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Sanofi Türkiye'nin yeni Ülke İnsan Kaynakları Direktörü Senem Korol, yeni görevinde Avrasya ve Ortadoğu Bölge İnsan Kaynakları Direktörü Elif Sezgin'e raporlayacak.



İnsan sağlığının her alanında faaliyet gösteren, ilaç sektörünün öncülerinden Sanofi Türkiye'nin tüm İnsan Kaynakları çalışmalarının başına getirilen Korol, 2 Temmuz'dan itibaren çalışmalarını yürütmeye başladı.



Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 2007 yılında mezun olan Senem Korol, kariyerine 2007 yılında Coca-Cola Türkiye'de Avrasya ve Afrika bölge çalışanlarının eğitim süreçlerinden sorumlu olarak Eğitim Departmanı'nda başladı. 2014 yılına kadar Coca-Cola bünyesinde şişeleyici organizasyon da dahil olmak üzere Türkiye, Kenya ve Rusya'da; İK iş ortağı, eğitim, gelişim ve yetenek yönetimi sorumlulukları gibi çeşitli insan kaynakları rollerinde görev yaptı.