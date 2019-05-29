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Şans Topu çekildi (1)

ANKARA (AA) - Şans Topu oyununun 937. hafta çekilişi yapıldı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 1, 9, 27, 31, 32 ve artı 9 olarak belirlendi.(Sürecek)

Şans Topu çekildi (1)
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ANKARA (AA) - Şans Topu oyununun 937. hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 1, 9, 27, 31, 32 ve artı 9 olarak belirlendi.

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
937.Milli PiyangoŞans Topu
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