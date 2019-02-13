Şans Topu çekildi (2)

ANKARA (AA) - Şans Topu oyununun 922'inci hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 632 bin 145 lira 38 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 10 kişi 6 bin 321 lira 65'er kuruş, 4 artı 1 bilen 146 kişi 433 lira 15'er kuruş, 4 bilen 2 bin 649 kişi 31 lira 85'er kuruş, 3 artı 1 bilen 4 bin 947 kişi 21 lira 80'er kuruş, 3 bilen 76 bin 346 kişi 3 lira 85'er kuruş, 2 artı 1 bilen 44 bin 733 kişi 6 lira 65'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 146 bin 734 kişi 3 lira 85'er kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 1 milyon 475 bin 4 lira 10 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 839 bin 534 lira 80 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 468 bin 255 lira 42 kuruş aktarıldı.

(Bitti)