Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İki yeni ödül aldı
İki yeni ödül aldı
Yeni modelleri tanıttı
Yeni modelleri tanıttı
İş dünyasından istihdam seferberliğine destek
İstihdam seferberliği
SKAL ve Tarihi Pera
SKAL ve Tarihi Pera
Sahte plaka uyarısı
Sahte plaka uyarısı

Şans Topu çekildi (2)

- Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen 2 kişi, 1 milyon 445 bin 782 lira 15 kuruş ikramiye kazandı

Şans Topu çekildi (2)
banner17

ANKARA (AA) - Şans Topu oyununun 925'inci hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 1 milyon 445 bin 782 lira 15 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 25 kişi 3 bin 267 lira 55'er kuruş, 4 artı 1 bilen 216 kişi 378 lira 70'er kuruş, 4 bilen 3 bin 260 kişi 33 lira 40'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 821 kişi 20 lira 5'er kuruş, 3 bilen 102 bin 997 kişi 3 lira 70'er kuruş, 2 artı 1 bilen 59 bin 154 kişi 6 lira 55'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 189 bin 166 kişi 3 lira 85'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların, İzmir'in Bayraklı ve Aksaray'ın merkez ilçelerinden yatırıldığı öğrenildi.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 4 milyon 797 bin 534 lira olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 84 bin 259 lira 59 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 605 bin 69 lira 84 kuruş aktarıldı.

(Bitti)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Şans Topu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5