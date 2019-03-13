Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi dünya istanbul İTOnun moda
Mühendis kafası
Mühendis kafası
100 bin istihdam hedefi
100 bin istihdam hedefi
Binlerce işçi çıkaracak
Binlerce işçi çıkaracak
MIPIM'de çok iyi çalıştı
MIPIM'de çok iyi çalıştı
​E-ihracata yoğun ilgi
​E-ihracata yoğun ilgi

Şans Topu çekildi (2)

- Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen 1 kişi, 684 bin 24 lira 60 kuruş ikramiye kazandı

Şans Topu çekildi (2)
banner17

ANKARA (AA) - Şans Topu oyununun 926'ıncı hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 684 bin 24 lira 60 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 15 kişi 4 bin 560 lira 70'er kuruş, 4 artı 1 bilen 185 kişi 369 lira 75'er kuruş, 4 bilen 2 bin 485 kişi 36 lira 70'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 806 kişi 19 lira 65'er kuruş, 3 bilen 74 bin 500 kişi 4 lira 30'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 52 bin 994 kişi 6 lira 5'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 170 bin 275 kişi 3 lira 60'ar kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 280 bin 79 lira 95 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 908 bin 265 lira 66 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 506 bin 684 lira 43 kuruş aktarıldı.

(Bitti)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
925'inci Hafta çekilişiMilli Piyango İdaresiŞans Topu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5