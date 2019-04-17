Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Trabzon ekonomi mersin LOCARD
Kozmetik sektörü Dubai'de
Kozmetik sektörü Dubai'de
Fındıkta kahverengi tehdit!
Fındıkta kahverengi tehdit!
Sanayiye “askeri“ görev
Sanayiye “askeri“ görev
Bir market daha açtı
Bir market daha açtı
Talep arttı
Talep arttı

Şans Topu çekildi (2)

- Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen 3 kişi, 222 bin 870 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı

Şans Topu çekildi (2)
banner17

ANKARA (AA) - Şans Topu oyununun 931'inci hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 3 kişi, 222 bin 870 lira 15'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 25 kişi 2 bin 674 lira 60'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 210 kişi 318 lira 80'er kuruş, 4 bilen 3 bin 32 kişi 29 lira 45'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 783 kişi 19 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 81 bin 686 kişi 3 lira 80'er kuruş, 2 artı 1 bilen 54 bin 86 kişi 5 lira 90'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 172 bin 210 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Ankara'nın Sincan ve Etimesgut ile İstanbul'un Beykoz ilçelerinden yatırıldığı öğrenildi.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 228 bin 701 lira 35 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 888 bin 70 lira 42 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 495 bin 266 lira 96 kuruş aktarıldı.

(Bitti)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango İdaresiŞans Topu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5