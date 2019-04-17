Şans Topu çekildi (2)

ANKARA (AA) - Şans Topu oyununun 931'inci hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 3 kişi, 222 bin 870 lira 15'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 25 kişi 2 bin 674 lira 60'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 210 kişi 318 lira 80'er kuruş, 4 bilen 3 bin 32 kişi 29 lira 45'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 783 kişi 19 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 81 bin 686 kişi 3 lira 80'er kuruş, 2 artı 1 bilen 54 bin 86 kişi 5 lira 90'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 172 bin 210 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Ankara'nın Sincan ve Etimesgut ile İstanbul'un Beykoz ilçelerinden yatırıldığı öğrenildi.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 228 bin 701 lira 35 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 888 bin 70 lira 42 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 495 bin 266 lira 96 kuruş aktarıldı.



(Bitti)

