Şans Topu çekildi (2)

ANKARA (AA) - Şans Topu oyununun 933'üncü hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 3 kişi, 423 bin 233 lira 65 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 15 kişi 4 bin 370 lira 80'er kuruş, 4 artı 1 bilen 264 kişi 248 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 843 kişi 30 lira 80'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 434 kişi 17 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 73 bin 48 kişi 4 lira 20'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 50 bin 711 kişi 6 lira ve 1 artı 1 bilen 155 bin 239 kişi 3 lira 80'er kuruş ikramiye alacak.



Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Bursa'nın İznik, İstanbul'un Fatih ve Başakşehir ilçelerinden yatırıldığı öğrenildi.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 799 bin 454 lira 95 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 870 bin 710 lira 49 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 485 bin 636 lira 25 kuruş aktarıldı.

(Bitti)