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Şans Topu çekildi (2)

- Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen 1 kişi, 615 bin 137 lira ikramiye kazandı

Şans Topu çekildi (2)
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ANKARA (AA) - Şans Topu oyununun 938. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 615 bin 137 lira ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 11 kişi 5 bin 412 lira 45'er kuruş, 4 artı 1 bilen 165 kişi 481 lira 25'er kuruş, 4 bilen 2 bin 58 kişi 48 lira 30'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 4 bin 559 kişi 26 lira 20'şer kuruş, 3 bilen 57 bin 215 kişi 4 lira 50'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 41 bin 904 kişi 6 lira 20'şer kuruş ve 1 artı 1 bilen 141 bin 175 kişi 3 lira 50'şer kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun Aydın'ın Didim ilçesinden yatırıldığı öğrenildi.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 1 milyon 984 bin 312 lira 20 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 659 bin 32 lira 93 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 367 bin 465 lira 21 kuruş aktarıldı.

(Bitti)

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Milli Piyango İdaresiŞans Topu
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