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Şans topu çekildi (2)

- Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 792 bin 546 lira 86 kuruş haftaya devretti

Şans topu çekildi (2)
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ANKARA (AA) - Şans Topu oyununun 939. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 792 bin 546 lira 86 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 9 kişi 8 bin 522 lira 70'er kuruş, 4 artı 1 bilen 236 kişi 433 lira 55'er kuruş, 4 bilen 2 bin 873 kişi 44 lira 50'şer kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 79 kişi 25 lira 65'er kuruş, 3 bilen 80 bin 729 kişi 4 lira 10'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 54 bin 446 kişi 6 lira 10'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 167 bin 934 kişi 3 lira 80'er kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 1 milyon 764 bin 55 lira 65 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 848 bin 909 lira 90 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 473 bin 444 lira 91 kuruş aktarıldı.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango İdaresiŞans Topu
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