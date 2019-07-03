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Şans Topu çekildi (2)

- Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen 3 kişi, 555 bin 320 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı

Şans Topu çekildi (2)
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ANKARA (AA) - Şans Topu oyununun 942. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 3 kişi, 555 bin 320 lira 70'er kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 28 kişi 2 bin 974 lira 75'er kuruş, 4 artı 1 bilen 291 kişi 381 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 667 kişi 37 lira 90'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 8 bin 374 kişi 19 lira 95'er kuruş, 3 bilen 100 bin 421 kişi 3 lira 60'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 66 bin 291 kişi 5 lira 45'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 206 bin 641 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların Adana'nın Ceyhan, Çorum'un merkez ve Kastamonu'nun Taşköprü ilçelerinden yatırıldığı öğrenildi.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 3 milyon 581 bin 390 lira 20 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 921 bin 661 lira 47 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 514 bin 71 lira 5 kuruş aktarıldı.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango İdaresiŞans Topu
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