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Şans Topu çekildi (2)

- Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen 4 kişi, 205 bin 463 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı

Şans Topu çekildi (2)
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ANKARA (AA) - Şans Topu oyununun 943. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 4 kişi, 205 bin 463 lira 45'er kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 14 kişi 5 bin 681 lira 25'er kuruş, 4 artı 1 bilen 182 kişi 583 lira 35'er kuruş, 4 bilen 2 bin 660 kişi 49 lira 85'er kuruş, 3 artı 1 bilen 4 bin 994 kişi 32 lira 25'er kuruş, 3 bilen 74 bin 608 kişi 4 lira 60'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 47 bin 364 kişi 7 lira 30'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 155 bin 522 kişi 4 lira 25'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Ankara'nın Çankaya ve Yenimahalle, Bursa'nın Osmangazi ve İstanbul'un Kağıthane ilçelerinden yatırıldığı öğrenildi.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 651 bin 141 lira olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 880 bin 694 lira 54 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 490 bin 952 lira 5 kuruş aktarıldı.

(Bitti)



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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango İdaresiŞans Topu
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