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Sansara ateş ederken çocuğu vurduğu iddiası

TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde, kümese giren sansara ateş ederken 14 yaşındaki çocuğu vurduğu öne sürülen kişi gözaltına alındı.İddiaya göre, Yavuz Sultan Mahallesi Badem Sokağı'nda yaşayan Mehmet T. (67), kümese giren sansarı...

Sansara ateş ederken çocuğu vurduğu iddiası

TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde, kümese giren sansara ateş ederken 14 yaşındaki çocuğu vurduğu öne sürülen kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Yavuz Sultan Mahallesi Badem Sokağı'nda yaşayan Mehmet T. (67), kümese giren sansarı kovalayarak tabancayla ateş etti.

Mehmet T'nin tabancasından çıkan mermi, sokakta oynayan 14 yaşındaki Ahmet Çelik'in sırtına isabet etti.

Komşular tarafından özel araçla Erbaa Devlet Hastanesine götürülen Çelik, ilk müdahalenin ardından Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Mehmet T. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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çocukErbaaSansarSilahla YaralamaTokat
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