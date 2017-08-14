Santos'dan

ANKARA (AA) - Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Venezuela'ya karşı askeri müdahale" sinyali vermesine ilişkin, "Böyle bir şeyi akıllarına bile getirmemelerini" söyledi.

Santos, Latin Amerika turunun ilk durağı Kolombiya'da bulunan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Cartegara kentindeki ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD ve Kolombiya'nın önemli müttefikler olduğuna işaret eden Santos, "Ancak dost acı söylediği için Başkan Yardımcısı Pence'e ne Kolombiya'da ne de Latin Amerika'da ne de Venezuela'da askeri müdahalenin akıllarından bile geçirmemelerini söyledim." dedi.

Amerika'nın barışın kıtası ve toprağı olduğunu vurgulayan Santos, "Bizim de öyle kalmamıza izin verin. Latin Amerika'da askeri müdahalelerin hayaleti uzun süre önce yok oldu ve geri dönmesini istemiyoruz." ifadesini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı Pence ise Trump'ın aklından geçenleri söyleyen bir lider olduğunu belirterek, "Ancak başkan beni buraya, Venezuela'da demokrasinin yeniden kurulmasının barışçıl yollarla sağlanması için Latin Amerika ülkelerinin desteklerine öncülük etmeyi sürdürmek için gönderdi." diye konuştu.

Güney Amerika'da "diktatörlüğün" varlığını kabul etmeyeceklerini vurgulayan Pence, "ABD, Venezuela parçalanırken seyirci kalamayacaktır." şeklinde konuştu.

- Pence, ABD'deki ırkçı kriz ve koka hakkında konuştu

Pence, ABD'de şiddet olayları nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen Virginia eyaletinin Charlottesville kentindeki ırkçı gösteriler hakkında "Bu tehlikeli uç grupların Amerika sosyal hatında ve müzakerelerinde yeri yoktur. Bu grupları en sert dille kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Uyuşturucu elde edilen koka bitkisi üretiminin geçen yıl yüzde 52 artış göstermesiyle ilgili de değerlendirmede bulunan Pence, "Kötüye giden bu krize her iki ülkenin de insanlarının korunması için acilen müdahale edilmelidir." diye konuştu.

Pence, 2 gün sürecek Kolombiya temaslarının ardından, Latin Amerika turuna Arjantin, Panama ve Şili ile devam edecek.





