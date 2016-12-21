PEKİN (AA) - Batı Afrika ülkesi Sao Tome ve Principe, Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, Sao Tome ve Principe'nin Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kestiğini belirterek Pekin yönetiminin Tek Çin İlkesi'ne bağlı kaldığı için Afrika ülkesini kararından ötürü takdirle karşıladığını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 1971'de Çin Halk Cumhuriyeti'ni daimi üye olarak tanıdığını hatırlatan Hua, öte yandan Pekin yönetiminin, Batı Afrika ülkesine ne zaman büyükelçi atayacağı sorusunu yanıtsız bıraktı.

Bu arada Focus Tayvan'ın haberine göre, Tayvanlı yetkililer, Sao Tome ve Principe'nin ada ile diplomatik ilişkilerini kesmesinden derin üzüntü duyulduğunu bildirdi. Afrika'da 21 ülkeyle diplomatik ilişkileri bulunan Tayvan'ın, Sao Tome ve Principe'de bulunan diplomatlarını geri çekeceği belirtildi.

Çin, kendi toprağı olarak gördüğü Tayvan'ın diğer ülkelerle ilişkisinin Pekin yönetimi üzerinden yürütülmesi gerektiğini savunuyor.



