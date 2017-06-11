Sapanca Gölü yüzde 61 tasarruf edecek

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Rüstem Keleş, Akçay Barajı devreye alındığında Sapanca Gölü’nden temin edilen içme suyundan yüzde 61 oranında tasarruf sağlanacağını bildirdi.

Keleş, yaptığı yazılı açıklamada, barajın tamamlanmasıyla bir taraftan şehrin içme suyu geleceğini garanti altına alırken, diğer yandan Sapanca Gölü’nden tasarruf sağlayacaklarını belirtti.

Proje ile şehrin enerji üretim kapasitesini de en az iki katına çıkaracaklarını ifade eden Keleş, "Kurum olarak gölün korunması adına önemli çalışmalar yürütüyoruz. İçme suyu anlamında alternatif oluşturmak amacıyla Türkiye’de ilk defa yerel yönetim olarak baraj inşa ediyoruz. Akçay Barajı tamamlandığında gölden temin ettiğimiz içme suyundan yüzde 61 oranında tasarruf sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Keleş, bin metre rakımlı Pamukova Eskiyayla havzasında 100 milyon liralık yatırımla hayata geçirdikleri Akçay Barajı'nın hızla yükseldiğini ve baraj gövdesinde 700 bin metreküp kaya dolgusu yaptıklarını aktardı.

Akçay Barajı’nın devreye alınmasıyla 40 milyon metreküplük içme suyu potansiyeli oluşturacaklarını belirten Keleş, şunları kaydetti:

"Barajımızda su seviyesi maksimuma ulaştığında yaklaşık 860 dönümlük alanı kaplayacak. Sapanca Gölü’nden temin ettiğimiz içme suyundan yüzde 61 oranında tasarruf sağlayacağız. Böylelikle Sapanca Gölümüz insani kullanım baskısından büyük ölçüde kurtarılmış olacak. Sakaryalıların musluklarına Akçay’ın suyu ulaşacak. Şehrimizin ve vatandaşlarımızın en az 50 yıl içme suyu anlamında sorun yaşamaması adına Türkiye’de ilkleri hayata geçiriyoruz."

- "Enerji üretim kapasitesini iki katına çıkaracağız"

Keleş, Akçay Barajı'nın sadece içme suyu projesi olmadığını, gövdede devam eden çalışmaların yanı sıra ekiplerin Akçay Barajı ile Hızırilyas Su Yönetim Merkezi arasında bağlantı sağlayacak 47 kilometrelik çelik isale hattında da çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Yaklaşık 1,5 metre çapındaki hattın şu ana kadar 39 kilometrelik kısmını tamamladıklarını bildiren Keleş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Söz konusu içme suyu hattımızın 3 farklı noktasında toplamda 12 megawatt elektrik üretim kapasitesine sahip HES’ler de inşa edeceğiz. İkramiye, Hacımercan ve Hızırilyas bölgelerinde kurulacak HES’ler ile şehrimiz için enerji üreteceğiz. Bu yönüyle de projemiz Türkiye’de bir ilk. Akçay Barajı ile içme suyu sağlamanın yanında şehrimizin enerji üretim kapasitesini en az iki katına çıkaracağız."