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Sapanca Gölü'nün su seviyesi yükseldi

- Kentte etkili olan yağışlarla Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi son 24 saatte 18 santimetre yükseldi, bu rakam son 10 yılın en büyük artışı olarak kayıtlara geçti

Sapanca Gölü'nün su seviyesi yükseldi

SAKARYA (AA) - Sakarya'da etkisini arttıran yoğun yağışlarla Sapanca Gölü’ndeki su seviyesinde rekor artış yaşandı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, gölün son 24 saatte 8,5 milyon metreküp su aldığını belirterek, bu rakamın göldeki su seviyesinde yalnızca bir günde 18 santimetrelik artış sağladığını aktardı.

Göldeki su seviyesinde son 10 yılın en büyük artışı yaşandığını bildiren Toçoğlu, "Sapanca Gölü'müz sadece son 24 saatte 8,5 milyon metreküp su aldı. Bu rakam bir günde göldeki su seviyemizi 18 santimetre yükseltti. Bu rakam aynı zamanda son 10 yılın en büyük artışıdır ve bu alanda hamdolsun yeni bir rekor da kırılmıştır. Sapanca Gölümüzdeki maksimum su seviyesi 32,20 metredir. Son yağışlarla birlikte maksimum dereceye 34 santimetre kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

- İçme suyuna alternatifler

Toçoğlu, Sapanca Gölü'nü korumak için üzerinde hassasiyetle durduklarını ve bu konuda yeni projeler geliştirdiklerini belirtti.

Gölü gelecek nesillerin kullanımına sunabilmek adına azami bir gayret ortaya koyduklarını ifade eden Toçoğlu, şunları kaydetti:

"Kuzey ve güney kuşaklama kolektörleriyle asla gölümüze atık suyun karışmasına izin vermiyoruz. Diğer yandan Sapanca Gölü’nün şehrin tek içme suyu kaynağı olarak anılmasının önüne geçmek için çalışıyoruz. Alternatif içme suyu kaynakları inşa ediyoruz. Büyükşehir Belediyemizin imkanlarıyla Akçay Barajı'nı inşa ediyoruz. Sapanca Gölü'ne büyükşehir güvencesi getirdik. Gölümüzü korumaya, zenginliklerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz."



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ArtışSakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki ToçoğluSapanca GölüYağışlar
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