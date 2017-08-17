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Sapanca'da 2 kişi av tüfeğiyle yaralandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 2 kişi, tartıştıkları şahıs tarafından av tüfeğiyle yaralandı.Alınan bilgiye göre, Göl Mahallesi'nde tartıştıkları kişi tarafından av tüfeğiyle yaralanan Abdullah D. (24) ile Özcan T....

Sapanca'da 2 kişi av tüfeğiyle yaralandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 2 kişi, tartıştıkları şahıs tarafından av tüfeğiyle yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Göl Mahallesi'nde tartıştıkları kişi tarafından av tüfeğiyle yaralanan Abdullah D. (24) ile Özcan T. (22), kendi imkanlarıyla Sapanca Devlet Hastanesi'ne gitti.

Yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Toyotosa Acil Yardım Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından kaçan ve tadilat için kapalı olan bir restoranda güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirtilen zanlının arandığı öğrenildi.


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Güvenlik GörevlisiSapancaTüfekYaralı
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