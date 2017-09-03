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Sapanca'da bayram yoğunluğu

- Büyükşehirlere yakınlığı ve eşsiz doğasından dolayı Kurban Bayramı tatilinde en fazla tercih edilen merkezler arasında yer alan Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yoğunluk yaşanıyor

Sapanca'da bayram yoğunluğu

SAKARYA (AA) - Yerli ve yabancı tatilcilerin en çok tercih ettiği merkezler arasında yer alan Sapanca, Kurban Bayramı'nda da yoğun ilgi görüyor.

Doğası, gölü, mesire alanları ve alabalık tesisleriyle turistlerin dikkatini çeken Sapanca, bayram tatilinde de en fazla tercih edilen turizm merkezleri arasında yer aldı.

Yerli turistlerin yanı sıra özellikle Arap ziyaretçilerin ilgi gösterdiği Sapanca'nın nüfusu, tatil günlerinde yaklaşık üç katına kadar çıkıyor. İlçede bulunan otel ve pansiyonların bayram tatilinde yüzde yüz doluluk oranına ulaştığı öğrenildi.

Gün içerisinde hava sıcaklığının 35 dereceye kadar yükseldiği ilçede, sıcaktan bunalan vatandaşlar, Sapanca Gölü'nün sahil kesimini tercih etti.

Kurban Bayramı'nda da tatilcilerin gözde mekanı haline gelen ilçede, bazı vatandaşlar göle girip serinledi, bazıları ise özçekim yaptı.


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