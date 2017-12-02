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Sapanca'da yangın

- Yangında samanlık, marangoz atölyesi ve bir otobüs yandı

Sapanca'da yangın

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çıkan yangında samanlık, marangoz atölyesi ve bir otobüs kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Kırkpınar Tepebaşı Mahallesi Barış Sokak'ta Recep ve Şaban Şirin'e ait samanlık ve marangoz atölyesi olarak kullanılan binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın park halindeki otobüse sıçradı.

Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Dörtyol ve Sapanca İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti.

Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangında, samanlık ve marangoz atölyesi olarak kullanılan binayla bir otobüs tamamen yandı.

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SamanlıkSapancaYangın
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