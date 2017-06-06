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"Sarallar" ve "Şahinler"in suç örgütü davası

- "Silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "kasten öldürmek" gibi çeşitli suçlardan 39'u tutuklu 74 sanığın yargılanmasına başlandı - Dava nedeniyle adliyede yoğun güvenlik önlemi alındı

İSTANBUL (AA) - "Şahinler" ve "Sarallar" grubu olarak bilinen organize suç örgütlerinin yönetici ve üyelerine yönelik yürütülen soruşturma sonucunda, 39'u tutuklu 74 sanık hakkında açılan davanın görülmesine başlandı.

İstanbul 10 Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, 39 tutuklu sanık, başka suçtan tutuklu 2 sanık ile 20 tutuksuz sanık ve avukatları hazır bulundu.

Aralarında Barış Saral ve İlyas Saral'ın da aralarında bulunduğu 13 firari sanık ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada kimlik tespitlerine geçilmeden önce söz alan tutuklu sanıklardan organize suç örgütü elebaşı Sedat Şahin'in avukatı Engin Çelebi, cezaevinden getirilmeyen müvekkillerinin duruşmada hazır edilmesini istediklerini belirterek, aksi takdirde avukatları olarak salonu terk edeceklerini söyledi.

Bu sırada tutuklu sanıklardan biri, "Babamız olmadıktan sonra hiçbirimiz savunma yapmayacağız, yargılama eşit olmalı." dedi.

Avukatların talebini reddeden mahkeme heyetine sanık avukatları bir süre itirazlarını sürdürdü.

Mahkeme heyeti de bunun üzerine Maltepe Cezaevi'nde tutuklu bulunun Sedat Şahin'in bugün için Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla duruşmaya katılmasına karar verdi.

- Yoğun güvenlik önlemleri

Bu arada, dava nedeniyle İstanbul Adalet Sarayı önünde ve içerisinde güvenlik güçleri yoğun önlem aldı.

Duruşma salonunun bulunduğu zemin katta çevik kuvvet ekipleri, güvenlik önlemleri kapsamında davayı izlemeye gelen tarafları birbirlerine yaklaştırmayarak ayrı yerlerde bekletti.

Duruşma salonunda ise tutuklu sanıkların oturtulduğu sıralarda da suç örgütü üyelerinin birbirleriyle herhangi bir temas kurmamaları için jandarma ekipleri set oluşturdu.

Duruşma sanıkların kimlik tespiti ve savunmalarının alınmasıyla sürüyor

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, organize suç örgütleri "Şahinler" ile "Sarallar" grubu arasındaki husumet ve yapılan eylemler anlatılıyor.

İddianamede 74 sanığın, "suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç işlemek amacıyla kurulan silahlı suç örgütüne üye olmak", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "yağma", "yağma amaçlı tehdit", "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirmek", "kasten yaralama" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından değişik oranlarda hapis cezalarına çarptırılması isteniyor.

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