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Saray kumaşı "Kutnia" ile markalaşıyor

- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gaziantep'in yöresel kumaşları arasında bulunan ve "saray kumaşı" diye nitelendirilen tarihi kutnu kumaşının markalaşması çalışmaları kapsamında hazırlanan mağazanın açılışını yaptı

Saray kumaşı

GAZİANTEP (AA) - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "saray kumaşı" olarak bilinen kuntu kumaşının markalaşması için "kutnia" adıyla hazırlanan mağazanın açılışını yaptı.

SANKO AVM'deki açılışta konuşan Başbakan Yardımcısı Şimşek, Gaziantepli kadın girişimciler sayesinde kutnunun markalaştığını dile getirdi.

Büyükşehir Belediyesinin de bu konuda önemli çalışmalar hayata geçirdiğini ifade eden Şimşek, şöyle devam etti:

"Gerçekten çok özgün tasarımlar var. Buradaki ürünler, Gaziantep'in tarihi birikimini ve Zeugma'yı yansıtıyor. Gaziantep'in marka şehir olma yolunda bence bu açılış önemli bir çaba. Zaten güçlü bir marka algımız var. Bu tasarım ve desenlerle kutnu kumaşlarımızla inanıyorum ki dünyanın moda merkezlerinde Gaziantep'in tarihinden birikiminden bahsedilecek. O yüzden emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Kutnu'nun Paris Moda Haftasında da yer aldığını hatırlatan Şimşek, Gaziantep'in bu alanda küreselleşeceğini ve dünyada çok iyi bilinen kentin artık markalarıyla da tanınacağını kaydetti.

Protokol mensupları, açılışın ardından içerisinde ev tekstili ürünlerinden giysi ve ayakkabı çeşitlerine kadar saray kumaşı olarak da bilinen kutnudan yapılan ürünlerin yer aldığı ve "Kutnia" adı verilen mağazada incelemelerde bulundu.

Açılışa Vali Ali Yerlikaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adil Konukoğlu, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Canan Candemir Çelik, Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan ve CHP Gaziantep Milletvekili Akif Ekici ile diğer ilgililer katıldı.

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GaziantepKutnuMağaza AçılışıMehmet şimşek
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