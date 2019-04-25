Saray Mutfağı, Japonya yolcusu

Japonya’nın en önemli kanalı olan Nippon TV, Matbah Osmanlı Saray Mutfağı’nda Türk gastronomisi ve yemek kültürü temalı bir program çekti. Programda Matbah Restaurant’ın Şefi Kadir Yılmaz, Topkapı Sarayı Matbah-ı Amire’den günümüze gelen reçetelerden; Nırbaç, Mutancana, Beğendi Yatağında Kuzu İncik, Ballı Gemici Böreği, Arefe Köftesi, Vişneli Yaprak Sarması, Nohut Ezmesi, Badem Çorbası, Bal Helvası’nı, çekim ekibi ile birlikte Matbah Restaurant’ın mutfağında yaptı.



Sunuculuğunu Tomoyuki Kani’nin gerçekleştirdiği çekim, daha sonra Matbah’ın bahçesinde gerçekleştirlen tadım ile devam etti. Tomoyuki Kani’ye çevirmen ve rehber olarak Waka Matsui eşlik etti. Japonya gibi geleneklerine sıkı sıkıya bağlı olan bir ülkede, hem Türkiye’nin, hem de İstanbul tanıtımına oldukça katkısı sağlayacak çekimler hakkında konuşan Ottoman Hotel Imperial Genel Müdürü Serdar Balta, “1952 yılından bu yana Japonya’nın en çok izlenen kanallarından biri olan ve rating olarak her zaman en üst sıralarda yer alan Nippon TV’nin gerçekleştirdiği bu program, Türk gastronomisi adına da çok önemli bir tanıtım fırsatıdır. Nippon TV tarafından yapılan çekimler, mayıs ayının ilk haftasında yayımlanacak.



Ottoman Hotel Imperial’ın bünyesinde yer alan Matbah Restaurant, 11 yıldır bir çok yabancı ülke kanalını ve üst düzey devlet erkanını ağırlayarak; hem ülkemizin, hem de güzel İstanbul’umuzun tanıtımına katkıda bulundu. Bir gastro hotel olarak hizmet veren Ottoman Imperial Hotel ve bünyesinde yer alan Matbah Restaurant, gastronomi turizmine katkıda bulunmaya ve İstanbul’u tanıtmaya devam edecek” dedi.