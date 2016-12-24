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Saray mutfağının vazgeçilmezi salep şifa dağıtıyor

- Dondurma kenti Kahramanmaraş'ın Ahir Dağı eteklerinde yetiştirilen orkidelerden elde edilen salep, hem geleneksel tadı hem de vücut direncini artırma özelliğiyle kış aylarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor - KSÜ Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Turgay: - "Salep her şeyden önce bir keyif. Osmanlı döneminden itibaren saray mutfağımızda da bol miktarda tüketilen bir gıda maddesi" - Halk Sağlığı Müdürü Dr. Yener: - "Soğuk algınlığı ve gripte sıcak salep içilmesi boğazı rahatlatır, vücut direncinin artırılmasını sağlar. Çok yüksek bir kalori içermediği için diyet uygulayanlar için dahi faydalı sonuçları var"

Saray mutfağının vazgeçilmezi salep şifa dağıtıyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - FATİH YAZICIOĞLU - Dondurmasıyla meşhur Kahramanmaraş'ın Ahir Dağı eteklerinde yetiştirilen orkidelerden elde edilen, Osmanlı döneminden günümüze uzanan geleneksel lezzet salep, kış aylarında vücut direncini artırıyor.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özlem Turgay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan salep bitkisinin Kahramanmaraş başta olmak üzere Muş, Van, Antalya ve Kastamonu gibi şehirlerde endemik bir tür olarak yetiştiğini belirtti.

Kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden salebin tıbbi pek çok faydaları bulunduğunu vurgulayan Turgay, "Özellikle kış aylarının vazgeçilmezi salebin çok eski zaman dilimlerinden beri kullanımı çok yaygın. Tıpta, balgam söktürücü, felç giderici ve afrodizyak etkisi biliniyor." ifadelerini kullandı.

İçecek olarak tüketilmesinin yanı sıra salebin Kahramanmaraş'ta dondurmalarda ve reçel yapımında kullanıldığını aktaran Turgay, sözlerini şöyle tamamladı.

"Salep Türklere has bir içecek. Geleneksel bir tat. Her şeyden önce bir keyif. Osmanlı döneminden itibaren saray mutfağımızda da bol miktarda tüketilen bir gıda maddesi. Bir bardak salepte 150 kalori var. Özellikle başta şeker hastaları olmak üzere pek çok hasta ve hastalıkta son derece büyük faydaları mevcut."

- "Birçok faydası var"

İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ahmet Yener de kış mevsiminde soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıkların çoğaldığını hatırlatarak, soğuk kış günlerinde hastalıklara karşı vücut direncini artırmak için sıcak içeceklerin tüketilmesi tavsiyesinde bulundu.

Salebin de bu içecekler arasında önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Yener, "Salep sıcak içildiği zaman hem rahatlatıcı etkisi var hem de sağlık yönünden birçok faydası bulunuyor. Soğuk algınlığı ve gripte sıcak salep içilmesi boğazı rahatlatır, vücut direncinin artırılmasını sağlar. Çok yüksek bir kalori içermediği için diyet uygulayanlar için dahi faydalı sonuçları var. Belli bir miktar içildiğinde zayıflamaya da etkisi vardır. Daha sayamayacağımız birçok faydası var." diye konuştu.

Yener, salebin doğal olanının tercih edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Kentte dondurma üretimi yapan bir işletme müdürü Sırrı Yanık da salebin dondurmanın özü olduğunu hatırlattı.

Kış aylarında bol bol salep tüketilmesini tavsiye eden Yanık, "Salebin her şeye faydası var. Güç verir, enerji verir, soğuğa karşı kalkan olur insana. Kışın insanların içinizi ısıtacak bir üründür." dedi.

- Kışın yoğun ilgi görüyor

Hilal İzgezer, Mersin'den gezmek için geldiklerini kentte salebin tadına baktıklarını ve çok beğendiklerini söyledi.

Salebin kışın tüketilmesi gerektiği belirten İzgezer "Salep çok güzel bir içecek. Kışın soğuk algınlıklarına, boğaz ağrısına bol tarçınlı içerseniz daha güzel olur. Benim boğazıma çok iyi geliyor. Kışın sürekli salep içiyorum. Kahramanmaraş dediğinde akla ilk gelen yazın dondurma kışın ise saleptir." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'dan turistik amaçlı Kahramanmaraş'a gelen Aysel Tokat da ilk kez denediği salebi çok beğendiğini belirterek, "Ben Azeriyim. Bizde bu içecek yok. Türkiye'de içmeye başladım ve çok sevdim." dedi.

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