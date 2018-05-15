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"Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesi Forumu"

- Forumda, Türkiye'nin desteğiyle yapılacak ve Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ı birbirine bağlaması hedeflenen otoyol projesinin ekonomiye katkısı ele alındı

SARAYBOSNA (AA) - "Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesi'nin Bölgesel Ekonomi ve Kalkınmaya Katkısı" konulu iş forumu, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da gerçekleştirildi.

Bosna Hersek Federasyonu Ticaret Odası ve Batı Balkanlar Şehir Planlama Birliği'nin düzenlediği forumda, Türkiye'nin desteğiyle yapılacak ve Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ı birbirine bağlaması hedeflenen otoyol projesinin Batı Balkan bölgesi ekonomisine katkısı ele alındı.

Bosna Hersek Federasyonu Ticaret Odası Başkanı Mirsad Jasarspahic, forumda yaptığı açıklamada, otoyolun geçtiği güzergahların bir anlamda ekonomi koridoru haline geleceğini ifade ederek, söz konusu alanların gelecek yatırımlar için son derece önemli olduğunu vurguladı.

Batı Balkanlar Şehir Planlama Birliği Başkanı Sacir Sosevic de otoyolun, bölgedeki en önemli yatırımlardan birisi olduğuna işaret ederek, planlama belgeleri üzerinde yapılan çalışmaların devam ettiğini ve en kısa sürede bunu bitirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Batı Balkan bölgesi için büyük önem taşıyan Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesi'ne ilişkin forum, eş zamanlı olarak Bosna Hersek'in Tuzla kentinde de düzenlendi.

Verilen bilgiye göre, Belgrad ile Saraybosna'yı birbirine bağlayacak olan otoyol veya otoyol-ekspres yol karışımı kara yolunun, ilk güzergahının Saraybosna-Zenica-Tuzla-Brcko-Bijelina-Belgrad olması planlanıyor. İkinci güzergah ise Saraybosna-Visegrad-Pozega-Belgrad olacak.

Türk firmaları tarafından yerli iş gücü kullanılarak inşa edilmesi planlanan projenin, yap-işlet-devret modeliyle yapılması öngörülüyor.




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Bosna HersekForumSaraybosna Belgrad Otoyol Projesi
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