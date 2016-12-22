Saraybosna Büyükelçisi Koç'tan Türk yatırımcılara çağrı

TUZLA (AA) - Bosna Hersek'in kuzeyindeki Tuzla Kantonu'nda temaslarda bulunan Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Türk yatırımcıların Bosna Hersek'e yatırımlarının, ikili ilişkiler açısından son derece önemli olduğunu ifade etti.

Büyükelçi Koç, Tuzla Kantonu'ndaki temasları kapsamında yerel yöneticiler ve bölgede yatırımı bulunan Türk iş adamları ile görüştü.

Tuzla Belediye Başkanı Jasmin İmamovic ile görüşerek Tuzla ve çevresindeki kalkınmaya ve istihdama yönelik projeleri değerlendiren Koç, Türkiye'den gelecek iş adamlarının Tuzla'da ne gibi yatırım imkanları bulabileceği hakkında da bilgi aldı.

Büyükelçi Koç, Tuzla Kantonu Başbakanı Bego Gutic'le de bir araya geldi. Gutic, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, ekonomi, kültür, spor ve eğitim alanında işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımları ele aldıklarını belirterek, Koç'tan Tuzla Kantonu'nda daha çok yatırım yapmaları konusunda Türk iş adamlarını teşvik etmesi talebinde bulundu.

Koç, daha sonra Tuzla Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Samir Nuric ile görüşerek, üniversitenin Türkoloji bölümünde eğitim alan öğrencilerle bir araya geldi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından onarılarak Türkoloji bölümü öğrencilerinin hizmetine sunulması planlanan metruk binada incelemelerde bulunan Koç, yetkililerden proje hakkında bilgi aldı.

Tuzla Müftüsü Vahid Fazlovic ile görüşen Koç, daha sonra bölgedeki Türk yatırımlarından Kelebek Mobilya ve Şişecam Soda firmalarını ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Koç, temasları kapsamında son olarak Lukavac beldesindeki ilkokulda Türkçe öğrenen öğrencilerle sohbet edip Türkçe sınıfını gezdi.

Okul Müdürü Alma Avdic, okulda Türkçe öğrenen öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettiklerini belirterek, okulda hem Türk dilini hem de Türk kültürünü öğrettiklerini söyledi.

- "Hedef ticaret hacmini artırmak"

Temaslarının ardından değerlendirmede bulunan Koç, bölgedeki Türk yatırımcılar dikkate alındığında, Tuzla Kantonu'nun Türkiye açısından son derece önemli olduğuna işaret ederek, ekonomik ilişkilerde ileri gidebilmek için bölgedeki işletmelerin sorunlarının işbirliğiyle çözülmesi ve iyileştirilmesi konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti.

Bosna Hersek'in jeopolitik açıdan çok önemli bir ülke olduğunu vurgulayan Koç, "İş adamlarımız, yatırımcılarımız buraya sabırla gelip yatırımlarını yaparlarsa bu iki ülke arasındaki ilişkiler açısından da son derece önemli olacaktır." ifadesini kullandı.

Koç, ekonomik yatırımların aynı zamanda istikrarı da beraberinde getireceğini kaydederek, hedeflerinin Bosna Hersek ile ticaret hacmini daha da artırmak olduğunu söyledi.

Tuzla'da Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) uzantılarının da bulunduğuna işaret eden Koç, temaslarında FETÖ ile bağlantılı okullar hakkında gerekenin yapılasını yetkililere aktardığını sözlerine ekledi.